Pri jeruzalemskom Múre nárekov možno vznikne Trumpova stanica

Jeruzalem 27. decembra (TASR) - Izraelský minister dopravy Jisrael Kac presadzuje, aby sa trať vysokorýchlostnej železnice vo výstavbe predĺžila až k Múru nárekov. Tam by podľa neho mala vzniknúť stanica, ktorú by pomenovali po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, informovala v stredu agentúra DPA.V rámci plánu ministra Kaca by sa mali postaviť dve podzemné stanice a vyhĺbiť zhruba trojkilometrový tunel popod centrum Jeruzalema a pod jeho historickým Starým mestom.Podľa hovorcu ministerstva dopravy by mal celý projekt, ktorý je zatiaľ len v počiatočnom plánovacom štádiu, stáť viac ako 700 miliónov dolárov. V prípade, že bude odsúhlasený, mali by ho realizovať v priebehu štyroch rokov.Predĺžená trať má byť súčasťou vysokorýchlostnej železnice medzi Tel Avivom a Jeruzalemom, ktorú majú otvoriť už na jar budúceho roku. Minister svoj plán predstavil na nedávnom stretnutí s vedením izraelských železníc a presadil jeho zrýchlené schválenie v plánovacích výboroch. Rezort dúfa v definitívne schválenie plánu v priebehu budúceho roka.Budúca Trumpova stanica by mala podľa Kaca pripomínať nedávnesúčasného amerického prezidenta o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela. Návštevníkom Jeruzalema by tiež mala uľahčiť presun k Múru nárekov a ku Chrámovej hore.Podľa agentúry AP projekt zrejme vyvolá nesúhlasné reakcie zo strany medzinárodného spoločenstva, ktoré neuznáva izraelskú suverenitu nad východným Jeruzalemom.V meste Jeruzalem, najmä v jeho východnej časti, sa nachádzajú lokality významné pre judaizmus, kresťanstvo aj islam. Múr nárekov, ktorý je pozostatkom starovekého jeruzalemského chrámu, je najposvätnejším miestom judaizmu.