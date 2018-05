Pri klimatizácii výkon nie je všetko

Montáž klimatizácie. Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 29. mája (TASR) - Mnohí ľudia sa pre chladenie domácností rozhodnú, až keď nastanú výrazné horúčavy. Výsledkom je, že mnohé klimatizačné jednotky sú u dodávateľov vypredané a doba ich doručenia a montáže sa predlžuje na niekoľko týždňov. Mimo sezóny je to štandardne päť až sedem kalendárnych dní. Preto je dobré sa do výberu chladenia bytu pustiť už teraz.Riadiť sa pri výbere klimatizácie heslom čím vyšší výkon, tým lepšie, nie je práve najrozumnejšie. Dôležitý je totiž priestor, ktorý je potrebné vychladiť. Týka sa to nielen jeho veľkosti, ale aj členitosti, presvetlenia, veľkosti okien či kvality tesnenia dverí a okien. Svoju úlohu zohráva aj zateplenie celej budovy. Kým v zime pomáha uchovať v miestnostiach teplo, v lete zas dokáže udržať chlad.upozorňuje Vladimír Balaj, energetický audítor spoločnosti Magna Energia.Podľa neho iba vystrčiť takúto hadicu z okna nestačí, keďže teplý vzduch sa bude cez vzniknutú medzeru rýchlo vracať do miestnosti. K dispozícii sú síce adaptéry, no tie bývajú iba pre okná, ktoré sa otvárajú vysúvaním dohora a na Slovensku nimi disponuje iba minimum budov. Okrem toho si treba uvedomiť, že kompresor mobilnej klimatizácie sa pri činnosti zohrieva a otepľuje vzduch v miestnosti. Výsledkom je, že mobilná klimatizácia je výrazne menej účinnejšia a náklady na jej prevádzku sú značne vyššie. Na dosiahnutie rovnakej teploty v izbe sa môže minúť až o 80 % elektriny viac než pri delenej klimatizácii.radí Balaj.Hoci výkon klimatizácie nie je všetko, aj ten je potrebné zvážiť. Ak je príliš nízky, nebude stíhať vychladiť miestnosť, pôjde na maximum, čo znižuje jej životnosť a zvyšuje prevádzkové náklady. Dostatočne výkonná jednotka vychladí priestor za kratší čas a následne sa sama, vďaka čomu môžete ušetriť. Pre miestnosť s rozmermi 5 krát 4 metre by mala mať minimálny výkon 1600 wattov chladiaceho výkonu. V prípade menšej spálne s rozmermi napríklad 4 krát 3 metre, postačuje 1000 wattov. Dôležité je aj zateplenie budovy, veľkosť okien, ich tienenie či orientácia bytu.uzatvára Balaj.