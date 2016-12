Pri Krupine zahynul mladý vodič, počas decembra je to už štvrtá obeť

Ilustračná snímka Foto: TASR - KR PZ Žilina Ilustračná snímka Foto: TASR - KR PZ Žilina

Krupina 23. decembra (TASR) – Na ceste I/66 pri Krupine havaroval vo štvrtok (22. 12.) krátko po 20.00 h iba 18-ročný vodič osobného motorového vozidla Opel Astra Cabrio z Krupiny. Pri nehode prišiel o život, dôvodom bola pravdepodobne rýchla jazda. Dopravnú nehodu vyšetruje polícia vo Zvolene.Ako TASR informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová, mladý vodič viedol vozidlo v smere jazdy od Zvolena do Krupiny, pričom po prejazde miernej pravotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky. Zišiel mimo cestu do priekopy, narazil do svahu, odkiaľ ho odhodilo naspäť na cestu a zároveň prevrátilo na strechu, po ktorej sa šúchal. Z auta vypadol a ostal ležať pri ľavom okraji vozovky."Pri dopravnej nehode vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol. Bola u neho nariadená súdna pitva. Škoda na vozidle je odhadnutá na tisíc eur. Na miesto nehody bol privolaný znalec z odboru cestnej dopravy," uviedla Faltániová.Ako dodala, v Banskobystrickom kraji je to už štvrtá obeť dopravných nehôd, ktoré sa stali v decembri. Od začiatku roka pri nehodách v kraji zahynulo 36 osôb.