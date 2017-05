Pri Kudrnovom góle sa rozhodca “upískol”, myslí si Skokan. Máte rovnaký názor?

Matoušek zápas nedohral

BRATISLAVA 8. mája (WebNoviny.sk) - Súboj s Lotyšmi mal dať odpoveď na otázku, či úvodný bezduchý výkon proti Talianom bol len slabším dňom alebo trápenie sa v koncovke bude dlhodobejšou črtou slovenskej hry na MS 2017 v hokeji.Po prehre 1:3 to vyzerá tak, že "bé" je správne. V zápase so súperom z Pobaltia zverenci Zdena Cígera ukázali náznaky zlepšenej hry, ale stále im chýbal konštantnejší ofenzívnejší prejav. V konečnom dôsledku doplatili na neefektívnosť v presilovkách, kým súper predviedol presný opak."Podali sme stopercentne lepší výkon ako proti Talianom. Hrali sme dobre, ale všetky tri góly sme dostali v oslabení a moderný hokej je o presilovkách a oslabeniach. My sme ich tiež mali, ale nedali sme góly, súper áno," hodnotil krídelník prvého útoku Dávid Skokan.



Odchovanec popradského hokeja sa vyjadril aj k dvom pomerne sporným momentom z prvej tretiny, ktoré zahrali v neprospech Slovákov. Prvým bolo vylúčenie Tomáša Matouška na 5 minút a do konca zápasu a druhým neuznaný gól Andreja Kudrnu, keďže rozhodca už skôr prerušil hru.







"Matys (Matoušek - pozn.) hral srdcom a bojoval. Jeho faul vyplynul z jeho prílišnej snahy. Nič mu preto nezazlievame. Pri neuznanom góle sa rozhodca 'upískol'. V hokeji to je tak, že ak to rozhodca neuzná, gól nie je," skonštatoval Skokan.

Skokanov recept na úspech

K boľavému miestu slovenského útoku, čiže neefektívnym presilovkám, doplnil. "Nie sú zlé, ale brankári sú už dnes všetci dobrí. Musíme v nich lepšie cloniť pred bránkou a strieľať. Na druhej strane, treba dať góly aj v rovnovážnom stave piatich proti piatim."Na Slovákov teraz čaká deň voľna a potom ďalšie dva, už možno existenčné súboje proti Dánom a domácim Nemcom.Dva body z úvodných dvoch zápasov je málo. Aký bude podľa Skokana recept na úspech v ďalšej fáze turnaja? "Dnes sme už hrali lepšie v strednom pásme ako predtým, aj v našej obrannej zóne. Treba ešte zlepšiť prechod do útoku a bude to lepšie," dodal Skokan.