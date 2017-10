Pri kyjevskom parlamente stojí stanový tábor, posilnili bezpečnosť

Demonštrant s maskou ukrajinského prezidenta Petra Porošenka protestuje pred parlamentom v Kyjeve 17. októbra 2017. Bývalý gruzínsky prezident a dnes ukrajinský politik Michail Saakašvili vyzval ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, aby odstúpil. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 18. októbra (TASR) - Vo vládnej štvrti v Kyjeve dnes posilnili bezpečnostné opatrenia po tom, ako v utorok pri budove parlamentu vznikol stanový tábor aktivistov žiadajúcich zrušenie poslaneckej imunity, zmenu volebného zákona a iniciovanie vzniku protikorupčného súdu. Informovala o tom dnes agentúra Ukrinform s tým, že situácia vo vládnej štvrti je pokojná.Podľa údajov polície v stanovom tábore sa nachádza do 200 ľudí, ktorí tam majú k dispozícii už aj poľnú kuchyňu.Hovorca ukrajinského ministerstva vnútra Artem Ševčenko dnes prostredníctvom sociálnej siete Twitter informoval, že v stanovom tábore je asi 50 aktivistov Hnutia nových síl založeného exgubernátorom Odeskej oblasti Michailom Saakašvilim, približne 100 príslušníkov pluku Donbas a asi 50 ľudí zo strany Spravodlivosť.Veliteľ polície Serhij Kňazev dnes pre Ukrinform uviedol, že stanový tábor polícia likvidovať nebude a nezakročí ani proti aktivistom, ktorí ho postavili. Potvrdil to neskôr aj ukrajinský generálny prokurátor Jurij Lucenko.Okolo budovy parlamentu hliadkuje asi 200 príslušníkov polície a Národnej gardy, ktorí prehradili vchody do budovy zátarasami. Čiastočne je obmedzená aj premávka na uliciach v tejto časti mesta.Agentúra Ukrinform dodala, že poslanci ukrajinského parlamentu dnes pokračujú v rozprave o reforme zdravotníctva. Ako avizoval predseda parlamentu Andrij Parubij, požiadavky účastníkov mítingu poslanci posúdia vo štvrtok.Kancelária ukrajinského prezidenta doručila v utorok do parlamentu návrh zmien ústavného zákona, ktoré by mali viesť k zrušeniu poslaneckej imunity. Návrh počíta aj so vznikom protikorupčného súdu. Vo svojom utorkovom príspevku na sociálnej sieti Facebook ukrajinský prezident Petro Porošenko označil zrušenie poslaneckej imunity a vznik protikorupčného súdu za dôležité súčasti boja proti korupcii v krajine.