Pri leteckom útoku v Afganistane zahynul šéf obávanej frakcie Talibanu

Islamabad 20. októbra (TASR) - Šéf najobávanejšej frakcie pakistanského Talibanu zahynul pri útoku amerického bezpilotného lietadla na východe Afganistanu. Oznámila to v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované zdroje z pakistanských tajných služieb a armády.V dôsledku pondelňajšieho náletu prišiel o život Umar Chálid Chorásání, šéf teroristickej skupiny Džamáatul Ahrár (Zhromaždenie slobodných), ktorá sa odštiepila z pakistanskej odnože militantného hnutia Taliban.K útoku došlo provincii Paktijá pri hraniciach s Pakistanom; zahynulo pri ňom aj najmenej deväť Chorásáního spolubojovníkov. On sám - podľa citovaných zdrojov - utrpel pri nálete vážne zranenia, ktorým na druhý deň podľahol.Hovorca skupiny v noci nadnes oznámil, že už bol zvolený Chorásáního nástupca. Novým vodcom sa podľa neho stal Asad Afrídí, príslušník kmeňa z pakistanskej pohraničnej oblasti Chajbar Paštúnchvá.Skupina Džamáatul Ahrár má na svedomí viacero krvavých teroristických útokov, ku ktorým došlo v Pakistane v posledných rokoch. V marci 2016 napríklad podnikla samovražedný bombový útok na kresťanov oslavujúcich Veľkú noc v meste Láhaur. Tento atentát si vyžiadal najmenej 75 mŕtvych a vyše 340 zranených.Chorásání a jeho bojovníci sa presunuli do susedného Afganistanu po tom, ako pakistanská armáda spustila rozsiahlu ofenzívu v bašte jeho skupiny, na pakistanskom kmeňovom území Móhmand.