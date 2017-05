Pri letoch z EÚ do USA budú laptopy na palube vraj povolené

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. mája (TASR) – Spojené štáty sa s Európskou úniou dohodli, že Európania cestujúci do zámoria budú môcť na palube lietadla používa notebooky. Informoval o tom magazín Politico s odvolaním sa na predstaviteľa Európskej komisie (EK).uviedol pre Politico zdroj z EK. Na druhej strane ten istý zdroj uviedol, že rozhodnutie o nezakazovaní laptopov sa môže v budúcnosti zmeniť na základe informácií od tajných služieb.Rozhodnutie umožniť prepravovať laptopy na palube lietadiel z Únie do USA malo padnúť dnes popoludní počas telekonferenčného rozhovoru medzi ministrom USA pre vnútornú bezpečnosť Johnom Kellym a eurokomisármi Dimitrisom Avramopulosom a Violetou Bulcovou.USA v súčasnosti zakazujú používanie väčších elektronických prístrojov, ako sú laptopy a tablety, na palubách letov z desiatich letísk v ôsmich blízkovýchodných a severoafrických štátoch. Cestujúci z týchto letísk musia uvedené zariadenia prepravovať v nákladnom priestore stroja.Zakazovanie prepravy väčších elektronických zariadení v príručnej batožine súvisí s informáciami tajných služieb, podľa ktorých radikáli z takzvaného Islamského štátu (IS) mali pripravovať teroristický útok s využitím práve laptopov a tabletov. Prišli údajne na spôsob, ako do týchto zariadení umiestniť bomby.