Pri Líbyi sa prevrátil čln s migrantmi: Piati sú mŕtvi, 90 nezvestných

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 22. septembra (TASR) - Najmenej päť migrantov zahynulo a ďalších vyše 90 je nezvestných po tom, čo sa prevrátil ich čln pri západnom pobreží Líbye, ktoré je hlavnou štartovacou lokalitou pre nebezpečné plavby cez Stredozemné more do Európy. Informovala o tom vo štvrtok večer líbyjská pobrežná stráž.Jej hovorca Ajjúb Kásim pre agentúru AP uviedol, že poškodené plavidlo sa našlo v predchádzajúci deň zhruba 20 kilometrov od mesta Zuwára, ležiaceho na západnom pobreží Líbye. Do Európy smerujúci čln sa vydal na plavbu v piatok 15. septembra z neďalekého mesta Sabráta; potom sa mu minulo palivo.Na člne sa viezlo približne 130 migrantov, väčšinou Afričanov, dodal Kásim. Pobrežná stráž a rodiny žijúce neďaleko zachránili 30 migrantov vrátane piatich žien a dieťaťa, ale jeden z mužov zomrel krátko po vytiahnutí z mora.Líbya sa pre migrantov smerujúcich do Európy stala jedným z hlavných tranzitných bodov, keďže pašeráci využili chaos po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý autoritársky vodca Muammar Kaddáfí. V tejto veľkej severoafrickej krajine pôsobia súperiace vlády a parlamenty, ale skutočnú moc majú početné ozbrojené oddiely, z ktorých mnohé zarábajú na pašovaní ľudí a na obchodovaní s nimi.Európska únia dala už desiatky miliónov eur líbyjským úradom, aby sa pokúsili zastaviť prúd migrantov do Európy. Tieto financie idú najmä do posilnenia líbyjskej pobrežnej stráže, zabezpečenia južnej hranice Líbye a zlepšenia podmienok migrantov v záchytných strediskách.Taliansko dosiahlo v auguste ústnu dohodu s medzinárodne uznanou, ale slabou západolíbyjskou vládou, že bude poskytovať vybavenie, člny a platy tamojším polovojenským oddielom na to, aby zabraňovali migrantom v pokusoch preplaviť sa do Európy.Polovojenské jednotky a bezpečnostní predstavitelia minulý mesiac podrobne oboznámili agentúru AP s touto dohodou a uviedli, že mnohé zo spomínaných miestnych milícií, najatých na zastavenie prúdu migrantov, sa predtým podieľali na pašovaní migrantov.Úrad OSN pre migráciu (IOM) informoval, že od začiatku roka 2017 pricestovalo po mori do Európy vyše 130.000 migrantov a utečencov, teda menšia polovica počtu z predchádzajúceho roka. Tri štvrtiny príchodzích dorazili do Talianska a zvyšok sa priplavil do Grécka, na Cyprus a do Španielska.Pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more zahynulo tento rok okolo 2500 migrantov, čo je menej oproti približne 3200 migrantov za rovnaké obdobie v roku 2016, ako uviedol IOM.