Pri maďarskej elektrárni v Paksi nasadili ľadoborec a remorkéry

Ľadoborec, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 12. januára (TASR) - Na zabezpečenie dodávky chladiacej vody pre atómovú elektráreň v juhomaďarskom Paksi nasadili na tamojší úsek Dunaja jeden ľadoborec a dva remorkéry, informoval dnes spravodajský server hvg.hu.Podľa komunikačného riaditeľa elektrárne Antala Kovácsa sa s riaditeľstvom vodohospodárskeho podniku v Baji o uvedení týchto plavidiel do pohotovosti dohodli už pred niekoľkými týždňami, keď bola k dispozícii predpoveď terajšieho počasia.V Paksi zaviedli aj ďalšie opatrenia - napríklad z teplovodného kanála púšťajú vodu do kanála so studenou vodou, čím sa zabezpečí, aby voda nemrzla. Kovács zdôraznil, že elektráreň má k dispozícii všetky prostriedky na zvládnutie mimoriadne chladného počasia.Podotkol, že nižšia teplota chladiacej vody zlepšuje účinnosť blokov. "V Dunaji je síce menší prietok vody, je jej však dostatok. Máme trojbodový plán opatrení pre prípad nízkej hladiny rieky, avšak podľa predpovedí by nemala hladina klesnúť na úroveň, ktorá by spôsobila vážnejšie problémy," uzavrel Kovács.