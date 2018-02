Pri marockom pobreží našli telá asi 20 migrantov po smrti

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid/Melilla 4. februára (TASR) - Mŕtve telá asi dvoch desiatok migrantov vyzdvihli posádky plavidiel marockej pobrežnej stráže z vôd pri pobreží severoafrickej krajiny.Ako informoval v nedeľu hovorca prefektúry v španielskej exkláve Melilla ležiacej na marockom území, posádka istej španielskej lode si v sobotu všimla bezduché telá na morskej hladine v marockých výsostných vodách a následne o svojich poznatkoch informovala záchranárov zo Španielska i Maroka.Oficiálne miesta v Maroku zatiaľ počet migrantov-nešťastníkov zo subsaharskej oblasti oficiálne neuviedli.Práve utečenci zo spomínaného regiónu v ostatnom čase čoraz častejšie využívajú tranzitnú trasu vedúcu do Španielska, aby prenikli na starý kontinent.Po mori sa do monarchie na Pyrenejskom polostrove dostalo od začiatku roka podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu 1279 migrantov. Za vlaňajší rok však cez Stredozemné more smerovalo do Španielska podľa údajov Frontexu 22.900 migrantov, čo bol v medziročnom porovnaní viac ako dvojnásobný nárast. Pre vyše 200 z utečencov sa však toto cestovanie skončilo úmrtím.