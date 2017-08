Pri Marseille zatkli muža podozrivého zo založenia lesných požiarov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. augusta (TASR) - Neďaleko juhofrancúzskeho prístavného mesta Marseille zatkli muža, ktorý sa následne priznal k zodpovednosti za mnoho lesných požiarov v danej oblasti.Podozrivý, približne vo veku 20 rokov, je rodákom z mesta Istres. Zatkli ho po vyše mesiac a pol trvajúcom vyšetrovaní, uviedol v piatok pre tlačovú agentúru DPA Philippe Bianchi z riaditeľstva pre verejnú bezpečnosť v departmáne Bouches-du-Rhône, do ktorého patrí Marseilles.Počas letnej vlny horúčav sprevádzaných prudkým vetrom trápili mnoho regiónov na juhu Francúzska a ostrove Korzika lesné požiare. Do konca júla zhorelo okolo 12.000 hektárov pôdy a po celej krajine utrpelo zranenia 50 hasičov, ukazujú údaje ministerstva vnútra.Úrady museli evakuovať z domov a kempov tisíce ľudí.Ministerstvo vnútra uviedlo, že škody sa podarilo zmierniť vďaka stratégii masívneho zásahu proti požiarom hneď pri ich vzniku, ktorá bola zavedená do praxe už v roku 2005. V roku 2003 totiž zhorelo až 73.300 hektárov pôdy.Požiare, z ktorých založenia je podozrivý zatknutý mladík, ničili oblasť okolo mesta Istres a obce Fos-sur-Mer západne od Marseilles. Vyžiadali si evakuáciu ľudí a zničili mnoho vozidiel, ale ", uviedol Bianchi. Dodal, že do vyšetrovania bola zapojená skupina 40 príslušníkov polície, ako aj hasičov a lesníkov.