Pri meningokokovej infekcii podľa lekárov rozhoduje čas, často minúty

Banská Bystrica 29. januára (TASR) - Aj pri súčasnom stave medicínskeho poznania sa meningokoková meningitída, ktorá sa v ostatných týždňoch vyskytla aj v Banskobystrickom kraji, považuje za agresívne a život ohrozujúce ochorenie, pri ktorom dochádza aj k úmrtiam. Najviac ohrozenou skupinou sú podľa odborníkov malé deti od jedného do štyroch rokov a mladiství.V ostatných rokoch sa v SR výskyt ochorení spôsobených meningokokom pohybuje na úrovni chorobnosti menej ako jeden na 100.000 obyvateľov. Prípady úmrtia na meningokokové infekcie sa však evidujú každý rok. V uplynulom roku, ako aj v roku 2016 to bolo päť úmrtí za rok. Zatiaľ čo v roku 2016 v Banskobystrickom kraji nebolo hlásené žiadne úmrtie, minulý rok tri prípady skončili úmrtím.uviedla Mária Avdičová z banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) SR.Ako ďalej vysvetlila, títo bacilonosiči však môžu nakaziť citlivých jedincov a vyvolať u nich ochorenie. Infekcia sa šíri vzduchom, priamym kontaktom a slinami. Nakaziť sa možno aj počas cestovania ľudí do krajín s vyšším výskytom tejto nákazy, ako napr. do strednej Afriky.Meningokok patrí medzi výlučne ľudské baktérie, ktoré môžu spôsobiť veľmi vážne ochorenia – najmä meningokokový zápal mozgových blán a meningokokovú sepsu (otravu krvi). Meningokok postupuje veľmi rýchlo, prakticky do 24–48 hodín od prvých príznakov dochádza ku kolapsu organizmu. Toto invazívne ochorenie predstavuje pre lekárov vždy stav najvyššej pohotovosti a núdzový prípad.priblížila odborníčka.Pri meningokokovej meningitíde sa objavujú na tele červenofialové škvrny v dôsledku krvácania malých ciev do kože. Pri dostatočne rýchlom zásahu lekárov, udržiavaní vitálnych funkcií a včasnom podávaní antibiotík sa pacient v priebehu piatich až ôsmich dní z choroby zotaví, bolesti a kŕče ustúpia. Ochorenie však môže vyústiť do sepsy (otrava krvi), príp. zanechať trvalé zdravotné následky.Pred ochorením sa dá brániť očkovaním, na Slovensku sú aktuálne dostupné dva druhy vakcín. Očkovanie sa odporúča u detí do štyroch rokov, adolescentov a osôb cestujúcich do krajín s epidemickým výskytom meningokokových ochorení. Očkovanie je podľa odborníkov zvlášť významné u jedincov spomínaných skupín v prípade zníženej imunity.