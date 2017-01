Pri načerpaní nesprávneho paliva treba okamžite odstaviť auto

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 17. januára (TASR) - Kým nádrže benzínových áut majú užšie hrdlo a tankovacia pištoľ na naftu sa do nich len tak ľahko nevsunie, u vozidiel, ktoré fungujú na naftu, to už neplatí."Ak ste si svoj omyl všimli, v žiadnom prípade neštartujte motor mohli by ste ho poškodiť. Ak ste si omyl nevšimli, ale po pár metroch jazdy začujete čudné klepkanie alebo iné neobvyklé zvuky, okamžite odstavte vozidlo," radí Beáta Dupaľová Ksenzsighová z poisťovne Union.Najväčším problémom bude následne dostať toto nesprávne palivo z nádrže preč. U niektorých áut sa dá vypustiť jednoducho, no treba rátať aj s tým, že mechanici ju budú musieť celú vybrať. Nesprávne palivo treba vyčerpať do poslednej kvapky, aby sa nádrž dala vyčistiť. Ešte horší prípad však je, ak sa po naštartovaní dostalo do potrubia a ďalej do motora.Podľa oddelenia technickej asistencie poisťovne Union dochádza k zámene paliva najčastejšie u osôb, ktoré nešoférujú svoje vlastné vozidlo a nie sú naň zvyknuté, napríklad klienti autopožičovní alebo používatelia firemných vozidiel. Ďalším krízovým momentom je tankovanie v zahraničí, keď je vodič vystresovaný a unavený z dlhej cesty a je náchylnejší urobiť takúto chybu.