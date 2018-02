Pri nákupe stíhačiek sa rezort obrany rozhoduje medzi dvoma ponukami

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. februára (TASR) - Pri nákupe stíhacích lietadiel sa ministerstvo obrany rozhoduje už len medzi dvoma ponukami. Do úvahy prichádzajú americké lietadlá F-16 a švédske JAS-39 Gripen.uviedla hovorkyňa rezortu Danka Capáková.Návrh nového zabezpečenia ochrany vzdušného priestoru by mal minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predstaviť vláde najneskôr do 29. júna. Súčasťou materiálu budú podľa hovorkyne podrobné analýzy, ako aj vyčíslenie nákladov na obstaranie, prevádzku a zabezpečenie infraštruktúry pre nové typy lietadiel.Minister pri svojom nástupe do funkcie požiadal vládu SR o zmenu uznesenia k zabezpečeniu stíhacích lietadiel, a to vzhľadom na nerealizovateľnosť dovtedy verejne komunikovanej ponuky so švédskou stranou.skonštatovala Capáková s tým, že rokovania v súčasnosti prebiehajú už iba so spomínanými americkými a švédskymi partnermi.