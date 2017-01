Pri nálete na Mósul údajne zahynuli desiatky civilistov

Na archívnej snímke obyvatelia irackého Mósulu, 4. januára 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mósul 14. januára (TASR) - Približne 30 civilistov zahynulo pri štvrtkovom nálete na štvrť v irackom meste Mósul, ktorú kontrolujú militanti z tzv. Islamského štátu (IS), informovala dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych obyvateľov. Agentúre sa však nepodarilo tieto tvrdenia nezávisle overiť.Podľa obyvateľov Mósulu najmenej tri rakety zasiahli štvrť v západnej časti mesta. Útok bol zrejme namierený na dom jedného z vodcov militantov. V čase útoku nebol v dome, ale niekoľko členov jeho rodiny pri ňom zahynulo.Svedkovia ďalej uviedli, že bezprostredne nebolo známe, či nálet podnikla koalícia pod vedením USA, alebo či išlo o útok samotných irackých síl, ktoré postupne obsadzujú mesto - poslednú baštu IS v Iraku.Militanti z IS stále kontrolujú časti Mósulu západne od rieky Tigris, ktorá pretína mesto zo severu na juh. Takmer celú východnú časť mesta už obsadili Američanmi podporované iracké jednotky.