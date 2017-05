Pri nálete spojencov kurdských síl v Sýrii zomrelo najmenej 12 žien

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 15. mája (TASR) - Životy najmenej 12 žien si vyžiadal útok koalície vedenej Spojenými štátmi, ktorý sa odohral v nedeľu večer v dedine Arkaši na severe Sýrie. Táto lokalita leží v blízkosti bašty džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) - mesta Rakka, informovalo dnes Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Tlačová agentúra Amák, ktorá je napojená na IS, zverejnila vyššiu bilanciu obetí útoku, keď uviedla, že prišlo o život 22 žien. Dodala, že dron pri útoku zasiahol auto, ktoré do dediny privážalo skupinu žien.Miestne zdroje z dediny pre agentúru DPA uviedli, že ďalších 12 žien utrpelo pri útoku zranenia. Podľa tohto zdroja ženy sa autom vracali z práce na bavlníkovom poli.Nálet sa uskutočnil v období, keď Sýrske demokratické sily (SDF), aliancia sýrskych Kurdov a Arabov, pokračujú v operácii, ktorej cieľom je dobytie Rakky.Podľa DPA sa sily momentálne nachádzajú asi štyri kilometre od severovýchodného okraja mesta a 16 kilometrov od jeho hraníc na severozápade. SOHR v nedeľu dodalo, že pozemnú operáciu zo vzduchu podporujú lietadla Spojenými štátmi vedenej aliancie, ktoré aj počas víkendu ostreľovali pozície IS vo vidieckych oblastiach okolo Rakky.Operácia SDF s cieľom dobyť Rakku sa začala vlani v novembri. Posledným z veľkých úspechov SDF bolo uplynulý týždeň dobytie mesta Tabka. Znovuobsadenie Tabky je považované za dôležité pre postup síl na Rakku, faktické hlavné mesto samozvaného kalifátu extrémistov.Rozhodujúca časť operácie na dobytie Rakky sa začne začiatkom leta - "zrejme v júni", informovala v nedeľu jedna z kurdských veliteliek, Rožda Felatová, ktorá zároveň poznamenala, že "všetko závisí od okolností a vojenskej taktiky".Mesto Rakka je pod kontrolou IS od roku 2014.