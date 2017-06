Pri nálete v Sýrii zahynul zakladateľ agentúry Amák napojenej na IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 1. júna (TASR) - Zakladateľ propagandistickej agentúry Amák, ktorá je napojená na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), zahynul počas leteckého útoku vo východnej Sýrii.Informovali o tom sýrski opoziční aktivisti a rodinní príslušníci zosnulého. Samotný IS túto informáciu bezprostredne nepotvrdil, oznámila dnes agentúra AP.Baráa Kadak bol - podľa svojho brata - zabitý spolu so svojou malou dcérou pri nálete na jeho dom v meste Majadín v provincii Dajr az-Zaur. Kedy sa tak stalo, nie je jasné.Zabitie Kadaka potvrdili aj viaceré mediálne platformy sýrskej opozície. Nálet podľa nich podnikli lietadlá medzinárodnej koalície bojujúcej proti IS, na čele ktorej stoja USA.Do východosýrskeho Majadínu sa údajne uchýlili viacerí vodcovia IS, ktorí museli utiecť z hlavných bášt tejto teroristickej organizácie Rakka a Mósul.Kadak ešte ako aktivista prinášal informácie o protestoch z roku 2011, ktorých násilné potlačenie viedlo k rozpútaniu vojny v Sýrii. Členom IS sa stal v roku 2013.