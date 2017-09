Pri náletoch na väznicu IS v Sýrii zahynulo aj 18 zajatcov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 10. septembra (TASR) - Najmenej 23 ľudí bolo usmrtených vo východnej Sýrii pri náletoch koalície pod vedením Spojených štátov na väznicu, ktorú prevádzkuje extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Oznámila to dnes monitorovacia skupina Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorej vyhlásenie priniesla agentúra DPA.Pri sobotňajších náletoch na väznicu v meste Abú Kamál pri hranici s Irakom podľa nej prišlo o život najmenej päť militantov IS a 18 zajatcov. Prinajmenšom desiati usmrtení zajatci boli Iračania, uviedli aktivisti SOHR.Koalícia, ktorej sú nálety pripisované, sa zatiaľ k týmto informáciám nevyjadrila.Ďalších najmenej 34 civilistov vrátane ôsmich detí zahynulo podľa SOHR vo východnej Sýrii pri najnovších útokoch ruského letectva, ktoré podporuje prebiehajúcu operáciu sýrskych vládnych síl proti IS. Obeťami týchto náletov boli údajne ľudia, ktorí sa plavili na člnoch po rieke Eufrat.Miesta uvedených útokov sa nachádzajú na území provincie Dajr az-Zaur, ktorej prevažnú časť ovláda IS už od roku 2014. Sýrska armáda podporovaná Ruskom, ako aj povstalecké sily podporované Spojenými štátmi tam v súčasnosti vedú samostatné operácie proti extrémistom, pričom obe strany hlásia bojové úspechy.