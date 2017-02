Pri náletoch v okolí Mósulu možno zabili strojcu atentátov R.Kassima

Na snímke je v júli 2016 zavraždený kňaz Francúz Jacqua Hamela. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. februára (TASR) - Americký Pentagón v noci nadnes informoval, že americké lietadlá pri svojich náletoch v uplynulých 72 hodinách zaútočili aj na lokalitu, kde sa mohol nachádzať jeden z vplyvných veliteľov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).Podľa agentúry AP terčom útokov americkej armády v okolí irackého mesta Mósul bol Rachid Kassim, o ktorom agentúra Reuters pred časom informovala ako o francúzskom občanovi.Hovorca Pentagónu Adrian J.T. Rankine-Galloway v noci nadnes spresnil, že táto vojenská operácia je v štádiu vyhodnocovania, vrátane informácie o Kassimovej možnej smrti. Viac informácií o výsledku tejto operácie Pentagón poskytne neskôr.Zdroje na francúzskom ministerstve obrany medzičasom pripustili, že Kassim "Spravodajský portál RTL v noci nadnes napísal, že Kassim je pre Francúzsko i USA jedným z prioritných terčov ich útokov. Členom IS sa Kassim stal v roku 2012. Vždy bol veľmi aktívny na sociálnych sieťach - hovorí sa o ňom, že nových členov IS verbuje prostredníctvom sociálnych sietí, napr. cez komunikačnú aplikáciu Telegram.Nových sympatizantov IS sa snaží tiež naviesť na páchanie teroristických útokov na francúzskom území. Priznal sa tak k zodpovednosti za viacero atentátov: napr. k vražde kňaza Jacqua Hamela spáchanej vlani v júli priamo v chráme v meste Saint-Étienne-du-Rouvray. Podozrivý je aj z toho, že stál za vraždou dvojice policajtov v meste Magnanville, ako i za viacerými plánmi útokov, ktoré sa francúzskej tajnej službe a polícii podarilo odhaliť a včas prekaziť. RTL v tejto súvislosti spomenula opustené auto s plynovými fľašami, ktoré sa našlo zaparkované neďaleko katedrály Notre Dame v centre Paríža.Vlani v novembri sa na internete objavilo interview výskumníka z Univerzity Georgea Washingtona s Kassimom, v ktorom sa priznáva k veľkej nenávisti voči Francúzsku.uviedol vtedy Kassim.