Pri natáčaní videoklipu skupiny Bliss n Eso zastrelili herca

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Formácia zo Sydney sa v tom čase nenachádzala na mieste incidentu.BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) - Pri nakrúcaní videoklipu austrálskej hip-hopovej skupiny Bliss n Eso zastrelili jedného z hercov. Incident sa stal v pondelok v bare Brooklyn Standard v meste Brisbane krátko pred 14:00 miestneho času (5:00 SEČ). Nemenovaný mladý muž skonal v dôsledku poranenia hrudníka. Správu potvrdili zástupcovia polície v Queenslande, ktorí prípad momentálne vyšetrujú.Ako informoval inšpektor Tom Armitt, počas nakrúcania vystrelilo viacero zbraní. Zatiaľ však nie je jasné, ako presne prišlo k hercovmu smrteľnému zraneniu. Členovia štábu sa muža bezprostredne po incidente snažili resuscitovať, no on zraneniam podľahol. Vyšetrovatelia zatiaľ nevedia, koľko výstrelov padlo ani či sa strieľalo ostrými alebo slepými nábojmi.Formácia zo Sydney, ktorá má na konte päť štúdiových albumov a tento rok by mala vydať ďalší, sa v tom čase nenachádzala na mieste nakrúcania.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com.