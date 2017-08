Pri nehode autobusu na diaľnici v Číne zahynulo najmenej 36 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 11. augusta (TASR) - Najmenej 36 ľudí zahynulo a 13 utrpelo zranenia pri nehode diaľkového autobusu, ku ktorej došlo v noci nadnes na severozápade Číny. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra Sinchua.Autobus vyrazil z mesta Čcheng-tu, metropoly provincie S'-čchuan. Krátko pred polnocou miestneho času narazil do steny pri vjazde do tunela na diaľnici vedúcej do mesta Luo-jang. Medzi obeťami na životoch sú aj dve deti.Čínska štátna televízia CCTV informovala, že minister pre verejnú bezpečnosť Kuo Šeng-kchun nariadil rýchle vyšetrenie nehody.Diaľkové autobusy v Číne využívajú na prepravu najmä ľudia dochádzajúci za prácou alebo Číňania s nižším príjmom, uviedla agentúra AP.Nehody na diaľniciach v Číne sú často zapríčené vysokou rýchlosťou, agresívnym štýlom šoférovania či nedodržaním bezpečnej vzdialenosti.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že pri dopravných nehodách v pevninskej Číne príde každoročne o život zhruba 260.000 ľudí.