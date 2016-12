Pri nehode autobusu v Malajzii zahynulo 14 ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 24. decembra (TASR) - Štrnásť ľudí zahynulo a ďalších 17 sa zranilo po tom, ako sa autobus idúci po diaľnici v Malajzii zrútil do rokliny.Nehoda sa stala neďaleko západného pobrežia mesta Muar po tom ako vodič stratil kontrolu nad vozidlom a autobus spadol do 20 stôp (6,1 metra) hlbokej rokliny.Miestna polícia informovala, že medzi obeťami bolo sedem žien, jedno mladé dievča a šesť mužov, vrátane šoféra autobusu.Autobus podľa miestnych médií viezol 30 cestujúcich na trase z mesta Johor Bahru do Kuala Lumpur. Nehoda sa stala v sobotu o 3.40 h miestneho času (v piatok 21.40 h SELČ).Totožnosť obetí sa stále zisťuje, no je možné, že autobus viezol aj cudzincov.