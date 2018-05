Pri nehode autobusu v Portugalsku utrpeli zranenia britskí turisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 16. mája (TASR) - Autobus vezúci britských turistov v južnom Portugalsku narazil v stredu na diaľnici zozadu do nákladného auta, pričom 15 pasažierov utrpelo zranenia. Štyri osoby sú zranené ťažko, informovala agentúra AP.Podľa polície boli v autobuse pasažieri vo veku od deväť do 77 rokov. Medzi zranenými nie sú žiadne deti.V Španielsku registrovaný autobus smeroval ráno z mesta Portimao na neďaleké letisko Faro, keď došlo k nehode. Pri zrážke sa rozmliaždil predok autobusu a záchranári museli vystrihovať z vraku tri zakliesnené osoby. Zranených odviezli do nemocnice v meste Faro.Havária sa stala za suchého, slnečného počasia a polícia začala vyšetrovanie, dodáva AP.