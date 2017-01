Pri nehode autobusu v Taliansku zhoreli dôkazy, tvrdí maďarská polícia

Hasiči prezerajú trosky autobusu po tragickej nehode neďaleko Verony 21. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 25. januára (TASR) - Pri tragickej nehode maďarského autobusu minulý piatok v Taliansku boli v plameňoch prakticky úplne zničené všetky stopy, ktoré by objasnili príčiny havárie, povedal dnes v maďarskej verejnoprávnej televízii šéf dopravnej polície József Óberling.Pripomenul, že vyšetrovanie vedú talianski kolegovia, pričom však s nimi úzko spolupracujú maďarskí policajti. Tí pomohli pri vyjasnení zoznamu pasažierov a vykonali domovú prehliadku v sídle spoločnosti prevádzkujúcej autobus v meste Kiskunfélegyháza, kde zisťovali technický stav vozidla i spôsobilosť vodičov.Na vozovke na mieste nehody podľa jeho slov nenašli vyšetrovatelia žiadne stopy defektu pneumatík. Zdôraznil však, že požiar prakticky zlikvidoval všetky objektívne dôkazy, preto je možné aj to, že príčina tragédie zostane neobjasnená.Talianska polícia podľa doterajších výsledkov vyšetrovania nenašla náznaky, ktoré by svedčili o technickej poruche vozidla, uviedol v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Šéf diplomacie ďalej podotkol, že talianske vyšetrovacie orgány potvrdili pôvodné informácie, podľa ktorých autobus nezanechal brzdné stopy.Maďarský autobus so žiakmi budapeštianskeho gymnázia, vracajúcimi sa z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval z doposiaľ neznámych príčin v piatok pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskej Verone.Autobus po náraze do mostového piliera vyhorel do tla. Pri nehode zomrelo 16 ľudí. Jedného pasažiera udržiavajú v umelom spánku, dvaja sú v kritickom stave, desiati sú zranení ťažko a 13 ľahšie. Bez zranení vyviazlo 12 cestujúcich.