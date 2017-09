Pri nehode kamióna Červeného polmesiaca zahynulo deväť ľudí

Členovia sýrskeho arabského Červeného polmesiaca. Ilustračná snímka. FOTO TASR/AP Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Rangún 21. septembra (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo a desať ďalších utrpelo dnes zranenia pri nehode kamióna Červeného polmesiaca, ktorý sa na juhovýchode Bangladéša zrútil do priekopy. Kamión viezol humanitárnu pomoc moslimom z etnika Rohingov, ktorí do Bangladéša utiekli zo susedného Mjanmarska. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom informovala agentúra DPA.K nehode došlo v oblasti Čitágáon pri hraniciach s Mjanmarskom. Šesť ľudí zomrelo priamo na mieste. Ďalší traja prišli o život po prevoze do nemocnice, priblížilo tamojšie vedenie Červeného polmesiaca. Podľa nemenovaného príslušníka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) boli všetky obete bangladéšski humanitárni pracovníci, uviedla agentúra AP.Kamión plný humanitárnej pomoci smeroval do pohraničnej dediny Čakdala. Tam žijú momentálne v provizórnom utečeneckom tábore stovky Rohingov, ktorí utiekli z mjanmarského Jakchainského štátu.Pred násilnosťami ušlo z Mjanmarsku do susedného Bangladéša od konca augusta už vyše 421.000 Rohingov.K hromadnému úteku došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte 25. augusta. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc.Mjanmarská armáda následne pristúpila k protiútoku na povstalcov. Vzájomné strety si vyžiadali stovky obetí na životoch, prevažne z radov vzbúrencov. Ako armáda, tak aj povstalci sa vzájomne obviňujú z používania brutality.Jakchainský štát je najchudobnejšou oblasťou Mjanmarska a žije tam vyše milióna Rohingov. Táto indoárijská národnostná menšina moslimského vierovyznania je v prevažne budhistickom a z jazykového hľadiska väčšinovo sinotibetskom Mjanmarsku vystavená tvrdým perzekúciám.