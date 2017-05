Pri nehode nákladného auta v Indii zahynulo najmenej 14 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 5. mája (TASR) - Najmenej 14 ľudí zahynulo dnes na severe Indie pri nehode nákladného auta, ktoré sa po náraze do betónových zvodidiel na diaľnici zrútilo do riečneho kanála. Informovala o tom agentúra AP.Okrem mŕtvych si nehoda, ku ktorej došlo v štáte Uttarpradéš, vyžiadala aj 22 zranených.Podľa predstaviteľa miestnej polície sa obete nehody, ktoré sa viezli na korbe nákladného auta, vracali domov z predsvadobného obradu, pričom vodič s najväčšou pravdepodobnosťou zaspal a stratil kontrolu nad vozidlom.India je podľa oficiálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) krajinou s najvyššou mierou úmrtnosti na cestách. Pri dopravných nehodách, spôsobených najmä prekračovaním povolenej rýchlosti, preplnenými komunikáciami či zlým stavom cestnej siete, ale aj samotných motorových vozidiel tam každoročne zomrie približne 140.000 ľudí. Podľa indického ministerstva dopravy to vlani bolo dokonca viac ako 146.000 osôb.