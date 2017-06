Pri nehode nákladného auta zahynuli traja rumunskí vojaci

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dambovicioara 30. júna (TASR) - Traja vojaci prišli vo štvrtok o život pri havárii vojenského nákladného automobilu, ktorý sa zrútil do rokliny v rumunských Južných Karpatoch. Deväť ďalších vojakov utrpelo život neohrozujúce zranenia, jeden vyviazol z nehody bez zranení, informovala v noci nadnes agentúra DPA s odvolaním sa na rumunskú civilnú ochranu.Havarované vozidlo vezúce 13 vojakov zišlo vo štvrtok večer pri obci Dambovicioara z vozovky, zrútilo sa do 40-metrovej rokliny a zostalo visieť na okraji ďalšej 100 metrov hlbokej priepasti. Ich evakuácia bola náročná a nebezpečná, pretože hrozilo, že vozidlo sa zrúti do hlbšej rokliny.Rumunský premiér Mihai Tudose, ktorý bol vo funkcii len niekoľko hodín, označil za, že armáda nemá záchrannú helikoptéru vhodnú pre nočnú prevádzku.Podľa ministerstva obrany sa 13 vojakov nachádzalo v konvoji celkom štyroch nákladných automobilov, ktorý smeroval z cvičenia na vojenskej základni Cincu do kasární v meste Campulung.