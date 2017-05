Pri nehode vojenského nákladného lietadla v Nepále zahynul pilot

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káthmandu 30. mája (TASR) - Život pilota a ťažké zranenia dvoch členov posádky si vyžiadala nehoda nákladného lietadla nepálskych ozbrojených síl, ktoré sa v nepriaznivom počasí zrútilo do poľa v odľahlej oblasti na severe Nepálu. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Lietadlo prevážajúce zásoby potravín z juhu krajiny do mesta Simikot na severe Nepálu bolo v nepriaznivých poveternostných podmienkach nútené zmeniť kurz, uviedol hovorca nepálskej armády.dodal hovorca.K havárii vojenského lietadla došlo tri dni po tom, čo iné transportné lietadlo narazilo do úbočia hory neďaleko Mount Everestu. Pri nehode prišiel o život kapitán lietadla a druhý pilot.