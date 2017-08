Pri obci Hranovnica začal opravovať zničenú cestu

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Hranovnica 24. augusta (TASR) – Na ceste I/66 v smere z Popradu do obce Hranovnica začali v priebehu tohto týždňa cestári s rekonštrukčnými prácami, ktoré majú zabezpečiť, aby nedochádzalo v úseku pred záhradkárskou oblasťou Dubina k ďalšiemu zosuvu svahu pod cestu. Ešte v júni vyhlásil starosta obce Vladimír Horváth mimoriadnu situáciu pre havarijný stav cesty.uvádza sa na internetovej stránke obce. V havarijnom stave sa nachádza úsek za hornou autobusovou zastávkou v záhradkárskej oblasti Dubina.informoval starosta.Stavebno-technický stav cesty I/66 v predmetnom úseku je v havarijnom stave a nezodpovedá požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu. Rekonštrukčné práce by mali trvať do decembra, dodal Horváth.