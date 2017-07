Pri odstrele medvedice Ingrid došlo k viacerým pochybeniam. Akým?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Liptovská Kokava 3. júla (TASR) - Pracovná skupina zriadená ministrom životného prostredia uzavrela prešetrovanie odstrelu medvedice Ingrid v Liptovskej Kokave v okrese Liptovský Mikuláš. Pri zásahu našla niekoľko pochybení. Zároveň pripravila systémové odporúčania, aby sa podobným situáciám predchádzalo.povedal minister životného prostredia László Sólymos. Zároveň podotkol, že sa pravidelne informuje o zdraví oboch medvieďat a podniká všetky kroky, aby ostali na Slovensku.Sólymos zriadil začiatkom júna pracovnú skupinu na prešetrenie odstrelu medvedice v Liptovskej Kokave. Šesťčlenná skupina bola zložená zo zástupcov ministerstva životného prostredia, Štátnych lesov Tatranského národného parku, akademickej obce i tretieho sektora. Jej členovia preštudovali relevantnú dokumentáciu, výpovede svedkov i voľne šírené videozáznamy. Jedno z pracovných stretnutí prebehlo i v obci Liptovská Kokava.Podľa záverov skupiny pri zásahu došlo k niekoľkým pochybeniam a nedostatkom. Prvé pochybenie predstavuje vypustenie medvedice potom, ako jej boli odobraté mláďatá. V tejto situácii bola vysoká pravdepodobnosť, že sa ich vráti hľadať naspäť do obce. Skupina zároveň poukázala na skutočnosť, že pri zásahu nebol prítomný veterinár. Do tretice sa skupina zhodla na nedostatočnej komunikácii kompetentných s verejnosťou.Pracovná skupina na druhej strane zdôraznila, že správanie medvedice predstavovalo hrozbu pre verejnosť. A teda neprichádzalo do úvahy nechať ju v okolí ľudských obydlí. Preto boli preverované informácie, že maďarská strana prejavila záujem nielen o mláďatá, ale aj o dospelú medvedicu. Tieto informácie sa nepotvrdili.Pracovná skupina navrhla odporúčania, ktoré pomôžu zamedziť podobným situáciám. Medzi hlavné patrí riešenie nedostatočného zabezpečenia odpadu v dotknutých lokalitách, riešenie prikrmovania medveďa hnedého, zlepšenie informovanosti starostov a verejnosti o spôsoboch ako znižovať riziká konfliktov s medveďmi na minimum.uzatvoril šéf envirorezortu.Podľa ministrových slov, Štátna ochrana prírody SR dostane za úlohu vypracovať jasné manuály pre starostov a podnikateľov, ktoré budú predstavovať súbor opatrení ako minimalizovať riziká stretnutia s medveďom a ako postupovať v prípade, ak by k nemu došlo.