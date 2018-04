Pri odvetnom útoku Izraela v pásme Gazy zahynul bojovník Hamasu

Nálet izraelských jednotiek na Gazu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 12. apríla (TASR) - Pri izraelskom nálete v pásme Gazy prišiel v noci na štvrtok o život bojovník radikálneho hnutia Hamas, ktoré túto palestínsku pobrežnú enklávu ovláda. Ďalší Palestínčan utrpel vážne zranenia, informovala s odvolaním sa na zdravotníkov z Gazy agentúra DPA.Izraelská armáda oznámila, že letecký úder na "teroristickú bunku" Hamasu bol reakciou na odpálenie nálože neďaleko izraelského vojenského vozidla pri pohraničnom oplotení.Tretí izraelský nálet v pásme Gazy počas tohto týždňa prišiel v čase eskalácie napätia v pohraničnej oblasti, kde každý víkend prebiehajú masové protesty Palestínčanov. Od 30. marca zahynulo pri zrážkach s izraelskými bezpečnostnými silami už 33 palestínskych Arabov.Protesty, na ktoré vyzýval Hamas, by mali trvať do 15. mája. Zamerané sú proti desať rokov trvajúcej blokáde pásma Gazy a 70. výročiu vzniku štátu Izrael. Demonštranti tiež žiadajú, aby sa palestínski utečenci a ich potomkovia mohli vrátiť do svojich pôvodných domovov na území dnešného Izraela.