Pri platbách zo zahraničia je dôležitý správny IBAN a SWIFT kód

Bratislava 11. septembra (TASR) - Pri platení poistného zo zahraničia je potrebné okrem správneho variabilného symbolu a špecifického symbolu uvádzať aj správny IBAN a SWIFT kód (BIC). Týka sa to najmä zahraničných zamestnávateľov, ktorí odvádzajú poistné do Sociálnej poisťovne (SP) za svojich zamestnancov.IBAN – International Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového účtu) – je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy a umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby.IBAN pre Slovenskú republiku má vždy 24 znakov, pričom prvé dva sú vždy písmená SK. Každá pobočka SP má iné číslo účtu a má odlišný aj IBAN. IBAN jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne v správnom tvare možno nájsť na webovej stránke SP pri číslach účtov pobočiek.Swift kód je identifikačný kód banky (Bank Identifier Code = BIC). Pri platbách poistného do Sociálnej poisťovne zo zahraničia pri nesplnení podmienok pre SEPA úhradu sa uvádza SWIFT v tvare SUBASKBX. BIC/SWIFT- pri platbách poistného do Sociálnej poisťovne pre SEPA platby je v tvare SPSRSKBA a je platný od 1. februára 2014.TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.