Pri pobreží Čile došlo k silnému zemetraseniu

Po zemetrasení v Čile. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Santiago 25. apríla (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v pondelok západné pobrežie Čile. Pocítili ho aj v hlavnom meste Santiago a nasledovali po ňom najmenej dva výrazné dotrasy. Väčšie škody zatiaľ neboli hlásené, uviedli miestne pohotovostné služby.Čilské námorné sily a Tichomorské centrum pre varovania pred cunami informovali, že po tomto zemetrasení neočakávajú prívalové vlny.Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo 35 kilometrov západne od pobrežného mesta Valparaíso v malej hĺbke desať kilometrov pod morským dnom, vyplýva z údajov americkej geologickej služby USGS.Čilské úrady v bezprostrednej reakcii nariadili preventívnu evakuáciu pobrežnej oblasti okolo Valparaísa, ležiaceho asi 100 kilometrov západne od Santiaga, a to pre prípad cunami. Krátko na to však nariadenie odvolali.Na rovnakom mieste zaznamenali dva dotrasy s magnitúdami 5,0 a 5,4.Čile, ktoré sa nachádza tzv. tichomorskom Ohňovom kruhu, má dlhú históriu smrtiacich zemetrasení. Jedným z nich boli otrasy s magnitúdou 8,8, ktoré v roku 2010 pri pobreží v južnej časti krajiny vyvolali aj cunami ničiace prímorské mestá.Bolo to podľa údajov USGS šieste najväčšie zemetrasenie, aké kedy bolo zaznamenané. K najväčšiemu zaznamenanému zemetraseniu došlo tiež v Čile, a to s magnitúdou 9,5 v roku 1960.Na Vianoce minulého roka otriaslo južným Čile zemetrasenie s magnitúdou 7,6, v dôsledku ktorého z pobrežných oblastí evakuovali tisíce ľudí. Obete na životoch ani veľké škody však vtedy v turistickom a rybárskom regióne nehlásili.