Pri pobreží Cypru pristáli desiatky imigrantov,je tam veľa žien a detí

Nikózia 4. februára (TASR) - Polícia na Cypre dnes oznámila, že pri severovýchodnom pobreží tohto stredomorského ostrova pristála loďka, na ktorej palube bolo 93 imigrantov, vrátane 42 detí a 17 žien.Nemenovaný policajt, ktorý sa v súlade so služobnými predpismi novinárom nepredstavil, pre agentúru AP povedal, že motorový čln bol najprv spozorovaný zhruba 15 kilometrov od pobrežia a potom pristál na pobreží pri dedine Kato Pyrgos.Policajti podľa jeho slov našli imigrantov na mieste pristátia ich plavidla dnes krátko po polnoci. Nič konkrétne o národnosti utečencov ani o tom, kde sa ich púť začala, sa predstavitelia tlače nedozvedeli.Imigrantov lekársky prehliadli a ešte v priebehu dnešného dňa by mali byť prepravení do prijímacieho strediska neďaleko cyperského hlavného mesta Nikózia.