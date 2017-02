Pri pobreží Líbye zachránili počas víkendu vyše 1500 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 6. februára (TASR) - Vyše 1500 migrantov, ktorí sa na vratkých plavidlách pokúšali dostať do Európy, zachránili počas uplynulého víkendu vo vodách Stredozemného mora pri pobreží Líbye. Informovala o tom dnes talianska pobrežná stráž.Len v sobotu zachránila talianska pobrežná stráž spoločne s námornými silami pri dovedna deviatich operáciách vyše 600 ľudí. Tí sa plavili na deviatich nafukovacích člnoch a dvoch malých lodiach.V nedeľu vykonala pobrežná stráž celkovo šesť operácií, pričom z mora pri nich zachránila vyše 900 ľudí. Títo imigranti sa po rovnakej ceste - z Afriky do Talianska - pokúšali dostať na troch nafukovacích člnoch a troch lodiach.Taliansko s Líbyou nedávno podpísalo memorandum o posilnení spolupráce, ktorá by mala zabrániť tomu, aby sa z pobrežia Líbye vydávali na plavbu do Európy veľké počty migrantov. Rím prisľúbil, že líbyjským úradom v tomto smere poskytne potrebnú pomoc.Lídri členských štátov EÚ sa zároveň uplynulý piatok na neformálnom summite na Malte dohodli na zozname opatrení, ktorými chce EÚ v krátkodobom horizonte znižovať migračné toky z Afriky.EÚ je napríklad pripravená vyčleniť 200 miliónov eur na spoločné projekty s Líbyou v snahe obmedziť migračnú vlnu z Afriky do Európy a bojovať s prevádzačmi, ktorí využívajú chaos, čo v Líbyi nastal po páde režimu Muammara Kaddáfího v roku 2011.Väčšina lodí s migrantmi sa vydáva na more z brehov na západe Líbye, ktoré od Talianska delí len 300 kilometrov.