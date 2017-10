Pri pobreží Špicbergov objavili vrak havarovaného ruského vrtuľníka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/HaZZ Trnava Foto: TASR/HaZZ Trnava

Kodaň 29. októbra (TASR) - Nórski záchranári lokalizovali v nedeľu na morskom dne vrak ruského vrtuľníka, ktorý sa s ôsmimi ľuďmi na palube zrútil vo štvrtok (26.10.) do Severného ľadového oceána neďaleko nórskeho arktického súostrovia Špicbergy. Informovala o tom agentúra DPA.Vrak záchranári objavili pomocou na diaľku ovládaného robota v hĺbke 209 metrov vo vzdialenosti 2,2 kilometra od pobrežia Špicbergov, uviedla nórska záchranná služba.Vrtuľník Mi-8 s tromi vedcami a piatimi členmi posádky na palube - všetko občanmi Ruskej federácie - smerovala vo štvrtok z niekdajšej baníckej osady Pyramiden do ruskej osady Barentsburg.Dva až tri kilometre pred cieľovou destináciou sa stroj zrútil do mora. Nešťastiu nepredchádzalo nijaké núdzové volanie. Pravdepodobnou príčinou havárie mohli byť podľa agentúry Interfax náročné poveternostné podmienky alebo pochybenie pilota.