Pri pobreží Špicbergov vyzdvihli z mora havarovaný ruský vrtuľník

Štokholm 4. novembra (TASR) - Ruský vrtuľník, ktorý sa s ôsmimi ľuďmi na palube zrútil minulý týždeň do Severného ľadového oceánu neďaleko nórskeho arktického súostrovia Špicbergy, vyzdvihli v sobotu z morského dna. Nijaké telá sa v ňom nenašli, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na nórske úrady.Pri vyzdvihnutí stroja pomáhalo špeciálne plavidlo Maersk Forza vybavené veľkým žeriavom. Na akcii sa tiež zúčastnili ruskí potápači a expert od výrobcu helikoptéry Mi-8.Vrak vyzdvihli z hĺbky 209 metrov - išlo o trup, rotor a chvost vrtuľníka. Polícia bude pokračovať v pátraní po siedmich telách. Jedno telo našli v utorok približne 130 metrov od vraku helikoptéry.Objavili tiež hlasový záznamník z kokpitu a pátrajú po zapisovači letových údajov. Údaje budú analyzovať v Moskve.Vrtuľník s troma vedcami a piatimi členmi posádky na palube - všetko občanmi Ruskej federácie - smeroval z niekdajšej baníckej osady Pyramiden do ruskej osady Barentsburg. Dva až tri kilometre pred cieľovou destináciou sa zrútil do mora. Nešťastiu nepredchádzalo nijaké núdzové volanie. Pravdepodobnou príčinou havárie mohli byť podľa agentúry Interfax náročné poveternostné podmienky alebo pochybenie pilota.