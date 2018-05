Pri pobreží Stredozemného mora zastavili viac než 300 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tripolis 7. mája (TASR) - Líbyjské pobrežné hliadky zadržali vo vodách Stredozemného mora vyše tri stovky migrantov vrátane žien a detí, informovala v pondelok agentúra AP.Tri lode zastavili v nedeľu ešte skôr, než stihli vyplávať z líbyjských teritoriálnych vôd, v pobrežnej oblasti pri mestách Zuára, Sabráta a Tripolis v severozápadnej časti krajiny.V prvom z plavidiel, ktoré zadržali neďaleko mesta Zuára, sa spoločne s deviatimi ženami nachádzalo 98 migrantov pochádzajúcich prevažne z Alžírka, Tuniska a Maroka.Vo vodách neďaleko mesta Sabráta pobrežné hliadky zastavili ďalšiu loď so 114 ilegálnymi migrantmi. Tretie plavidlo s takmer stovkou migrantov zadržali v oblasti Džanzúr západne od Tripolisu.Líbya je vyhľadávanou tranzitnou trasou migrantov, najmä Afričanov, smerujúcich do Európy cez Stredozemné more.