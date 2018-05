Pri pokuse dostať sa do Grécka sa utopilo sedem Afgancov vrátane detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 15. mája (TASR) - Sedem Afgancov vrátane troch detí zahynulo pri pokuse dostať sa loďou do Grécka. Oznámila to podľa agentúry AP v utorok turecká pobrežná stráž, ktorej sa podarilo zachrániť 13 ľudí z potápajúcej sa lode.Záchranná loď a vrtuľník zasahovali neďaleko brehov západotureckej provincie Čanakkale v noci na utorok na základe oznámenia. Následne objavili potápajúcu sa šesťmetrovú loď, z ktorej zachránili 13 Afgancov a iránskeho prevádzača.Turecko a Európska únia v roku 2016 podpísali dohodu o obmedzení nelegálnej migrácie. Podľa oficiálnych údajov Turecko v roku 2017 zabránilo vstúpiť do Grécka 45.000 Afgancom; tento rok ich bolo podľa agentúry Anadolu takmer 30.000.Afganskí migranti sú druhí po Sýrčanoch v počte pokusov o vstup do Grécka z územia Turecka.