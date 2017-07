Pri policajnej razii v Turecku zabili päť militantov Islamského štátu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 12. júla (TASR) - Turecká polícia zabila počas prestrelky v meste Konya v strednej časti krajiny piatich militantov teroristickej skupiny Islamský štát (IS). Štyria policajti utrpeli ľahšie zranenia, informovala dnes agentúra AP.K prestrelke došlo počas razie v dome, ktorý si podľa zistení vyšetrovateľov prenajímal terorista IS. Pri prehliadke objektu našli menšiu strelnú zbraň, päť automatických pušiek a veľké množstvo munície.Polícia v súvislosti s operáciou zadržala ďalších ôsmich militantov.Turecko čelí opakovaným útokom zo strany IS a kurdských separatistov. Miestne bezpečnostné zložky preto vykonávajú zvýšený počet protiteroristických operácií.