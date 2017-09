Pri používaní internetu ľudia málo dbajú na bezpečnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Internet sa stal pevnou súčasťou životov ľudí. V online svete trávia stále viac času a postupne si v ňom vytvárajú vlastné virtuálne identity. Neobmedzený prístup na internet má však aj svoje tienisté stránky. Uviedol to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi Dragan Martinovic, zo spoločnosti Kaspersky Lab.Podľa jeho slov, prostredie kybernetických hrozieb sa neustále vyvíja. Kyberzločinci sa nezastavia pred ničím, len aby sa dostali k svojmu cieľu. V uplynulých mesiacoch sa uskutočnilo niekoľko masívnych útokov, ktoré ohrozili organizácie po celom svete, narušili chod spoločnosti v kritických odvetviach a zmocnili sa citlivých údajov miliónov používateľov. V ohrození nie sú len veľkí hráči, cieľom môže byť aj malá firma, inteligentná domácnosť či bežný používateľ internetu. Je preto nevyhnutné myslieť v prvom rade na bezpečnosť a správať sa zodpovedne aj v online prostredí, aby si ľudia ochránili aj svoje virtuálne životy.Podľa prieskumu Slovakia online 2015 uskutočneného agentúrou Median SK, ktorá skúmala digitálny život viac ako 3 miliónov Slovákov, podiel online komunity na Slovensku sa zdvojnásobil za posledných 10 rokov. Slováci strávia v priemere takmer 3 hodiny denne online, pričom toto číslo naďalej rastie.povedal Marek Madro, riaditeľ a psychológ z internetovej poradne pre mladých Ipčko.sk. Ako zdôraznil, offline a online prostredia sú dnes čoraz viac prepojené a je len veľmi ťažké definovať, kde sú hranice. V online prostredí sa človek cíti uvoľnenejšie, stráca zábrany, za monitorom počítača sa cíti bezpečnejšie.zdôraznil Madro.Podľa neho opak je však pravdou. Aj v online svete stoja na druhej strane skutoční ľudia, ktorí si vytvárajú skutočné obrazy o nás a našom správaní. Rovnako skutočné sú aj riziká, ktorým ľudia svoje správanie vo virtuálnom svete vystavujú.Rastúca konektivita so sebou nesie aj opodstatnené obavy o bezpečnosť. V prvom rade ide najmä o ľahostajnosť zo strany používateľov voči dodržiavaniu aspoň základných bezpečnostných pravidiel. Z indexu Kaspersky Cyber security Index vyplýva, že viac ako tretina používateľov (39 %) nemá svoje zariadenia chránené pred kybernetickými hrozbami ako malvér, finančné podvody, hacknutie zariadenia za účelom získania prístupu k citlivým údajom a podobne. Ak sa vezme do úvahy, že v súčasnosti sa vo svete používa viac ako 6 miliárd pripojených zariadení (smart zariadení), je táto skutočnosť ešte hrozivejšia.