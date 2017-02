Pri používaní propán-butánových fliaš netreba zabúdať na bezpečnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. februára (TASR) – Propán-butánové fľaše sa využívajú pri varení, grilovaní, kempovaní či kúrení. Neodborná manipulácia či zanedbanie bezpečnosti však môže viesť ku škodám na zdraví i majetku. Ľudia by preto pri ich využívaní nemali zabúdať na dodržiavanie pravidiel, napríklad nekupovať poškodenú či podomácky plnenú fľašu, nezabúdať na pravidelnú kontrolu a fľaše správne skladovať.Prezident Združenia LPG spoločností Marián Smik upozorňuje, že niektoré fľaše môžu byť preliačené alebo môžu mať poškodený „golier“, podstavec alebo ventil.spresnil.Pri výmene prázdnej fľaše za plnú treba dať prednosť certifikovanému predajcovi. Odborníci varujú pred ručným plnením z LPG stojanov na čerpacích staniciach. Tento spôsob plnenia je podľa nich totiž zakázaný a používanie takýchto fliaš je nebezpečné.povedal Smik.Nebezpečné môže byť aj nesprávne skladovanie fliaš. Podľa prezidenta Združenia LPG spoločností fľaše nepatria do miestností, kde ľudia trávia najviac času, do pivníc a tam, kde by mohli byť vystavené vplyvu tepla.podotkol s tým, že fľaše odporúča skladovať v stojatej polohe.Užívatelia propán-butánových fliaš by nemali zabúdať ani na kontrolu dátum poslednej skúšky fľaše, ktorý je zvýraznený na jej "golieri" alebo na štítku pod ventilom. Pri starších typoch je tento dátum uvedený na podstavci. Väčšina fliaš má údaje o skúške vyznačené popisovačom aj na tlakovej časti. Pravidelné kontroly môžu robiť aj samotní užívatelia, ak na tesnenie nanesú trochu mydlového roztoku.radia odborníci.