Pri používaní virtuálnej pokladnice sa zruší limit 3000 bločkov

Bratislava 23. júna (TASR) - Používanie virtuálnej registračnej pokladnice sa upraví. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu, ktorou sa ruší mesačný limit 3000 pokladničných bločkov. Právnu normu do parlamentu predložila koaličná SNS, o zrušení limitu pri bločkoch hovoril rezort financií vo vládou schválenom Akčnom pláne boja proti daňovým podvodom.Okrem zrušenia obmedzenia na používanie virtuálnej registračnej pokladnice, právna norma umožní opätovné používanie aj tým podnikateľom, ktorí pre prekročenie počtu vydaných bločkov ukončili jej využívanie.Jeden z predkladateľov Radovan Baláž (SNS) priblížil, že po zrušení limitu volajú samotní podnikatelia.priblížil.Podľa jeho slov je v súčasnosti do systému virtuálnych pokladníc zaregistrovaných zhruba 30.000 používateľov a trend registrovaných používateľov z mesiaca na mesiac rastie. Aktuálna zmena má stáť približne 3,1 milióna eur.priblížil Baláž.Národniari očakávajú, že zmeny by mali mať pozitívny vplyv na výber daní.očakáva Baláž. Pripomenul tiež, že v súčasnosti je veľký problém pri kontrole klasických pokladníc.