Pri požiari skladu v Košiciach neunikli do ovzdušia nebezpečné látky

Požiar skladu s polystyrénom na Magnezitárskej ulici v Košiciach 31. júla 2017. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 31. júla (TASR) - Pri dnešnom dopoludňajšom požiari skladu s polystyrénom v bývalých košických magnezitových závodoch na Magnezitárskej ulici podľa magistrátu neboli ohrození ľudia a do ovzdušia neunikli nebezpečné látky.Na mieste od rána zasahovali hasiči z Košíc, ktorí lokalizovali požiar 12 ton polystyrénu. Voda bola dodávaná pomocou cisternových vozidiel. Privolané boli i jednotky z Moldavy nad Bodvou, Košíc - Šace a z U.S. Steelu. Podľa informácií majiteľa skladu sa v hale nikto nenachádzal. On bol jediný prítomný.uviedol pre TASR riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Tomáš Berzétei.Na miesto bolo privolané aj pojazdné kontrolné chemické laboratórium z Jasova. Boli tam i pracovníci referátu civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany Magistrátu mesta Košice.dodal Miroslav Sambor z Magistrátu mesta Košice.