Pri požiari v továrenskom komplexe na Filipínach sa zranilo 120 ľudí

General Trias 2. februára (TASR) - Vyše 120 zamestnancov vrátane dvoch Japoncov utrpelo pri požiari továrne na Filipínach zranenia a najmenej jeden robotník je nezvestný.Plamene zachvátili obrovskú továreň južne od hlavného mesta Manila už v stredu večer a vyhnali z nej tisíce ľudí, ktorí utekali do bezpečia. Informoval o tom dnes filipínsky predstaviteľ.Požiar v továrni House Technology Industries dostali hasiči medzitým pod kontrolu, ale ani po takmer 24 hodinách od vypuknutia ho ešte úplne neuhasili.Továreň sa nachádza v meste General Trias vo filipínskej provincii Cavite, južne od Manily, informoval guvernér Jesus Crispin Remulla.Hasiči dúfajú, že v priebehu dneška sa dostanú do vnútra zhorenej továrne a prehľadajú ju. Komplex sa rozkladá na šiestich hektároch pôdy.Približne štyria zo zranených sa nachádzali v kritickom stave, uviedol Remulla novinárom. Dodal, že niektorí zamestnanci vyskočili z okien, aby unikli plameňom. V trojposchodovej budove sa vyrábali diely prefabrikovaných domov a vyvážali sa do Japonska.povedal guvernér Remulla o možnosti, že v horiacom pekle v noci nadnes uviazli zamestnanci a sú stále v továrni.dodal.Požiar očividne vypukol, keď sa pokazil stroj a vyvolal malé explózie na oddelení s horľavým materiálom. Práve v tom čase sa menili dve zmeny, pričom každá mala 3500 zamestnancov. K nočnej oblohe sa dvíhali obrovské stĺpy dymu a z továrne šľahali červené plamene.V továrni je zamestnaných okolo 15.000 ľudí a je najväčšou v provincii Cavite. Nachádza sa v osobitnej ekonomickej zóne mesta General Trias, asi 26 kilometrov od Manily.