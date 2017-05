Pri prevoze bicykla treba dbať na jeho bezpečné upevnenie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. mája (TASR) - Každý majiteľ bicykla, ktorého lákajú vzdialenejšie cyklotúry, sa zaoberá otázkou, ako ho bezpečne a spoľahlivo prepraviť autom. Trh ponúka viacero možností. Každá z nich má svoje pre aj proti."Priestorovo veľké autá dovoľujú previezť v kufri dva aj tri bicykle. Vždy však treba myslieť na ich dôkladné upevnenie. Nie kvôli poškrabanému laku, ani znehodnotenému poťahu auta. V prípade dopravnej nehody sa z nedostatočne upevneného bicykla v kufri stáva nebezpečná zbraň pre všetkých pasažierov. A práve v tom spočíva zásadná nevýhoda prevážania bicykla v interiéri vozidla. Navyše, za nedostatočné upevnenie bicykla v aute môžete dostať pokutu až 50 eur," hovorí Martina Cvachová, z poisťovne Groupama.Na bezpečnejšie zaistenie bicykla vo vnútri auta možno využiť interiérové cyklonosiče do auta v podobe hliníkových rámov. Do nich sa zachytí bicykel po odmontovaní predného kolesa. Niektoré druhy väčších vozidiel disponujú špeciálnym interiérovým upevňovacím systémom na bicykle, ide však skôr o zriedkavosť. Výhodou pri prevážaní bicyklov v kufri je fakt, že nie sú vystavené poveternostným vplyvom a nijako neobmedzujú šoféra v jazde."Na strane druhej však podstatne uberú z batožinového priestoru a pri častejších presunoch si svoje zákonite odnesie aj interiér vozidla. Pokiaľ bicyklujete pravidelne, odporúčam poobzerať sa po bezpečnejších spôsoboch prevozu bicyklov," radí Cvachová.Pri prevoze bicyklov na streche je potrebné brať do úvahy nosnosť strechy auta. Štandardná sa pohybuje okolo 75 kg, pred kúpou nosiča si však tento údaj pre istotu treba overiť. Upevnenie na streche môže, ale nemusí byť ťažkopádne – záleží od triedy a typu nosiča. Pri pokročilejších modeloch nie je nutné použiť na inštaláciu náradie a upevnenie bicykla šofér zvládne aj bez asistencie. Bicykle vezúce sa na streche zvyšujú spotrebu paliva až o tretinu, pri diaľničnej rýchlosti môže prekvapiť aj polovičný nárast spotreby. Zároveň treba rátať s tým, že strešný nosič môže zamedziť prístup do podzemných parkovísk.V zadnej časti vozidla je možné upevniť nosič na piate dvere alebo na ťažné zariadenie. Ide o nákladnejšie zaisťovacie systémy, ktoré však v sebe spájajú aj vyšší komfort a bezpečnosť. Bicykle upevnené vzadu neuberajú z batožinového priestoru a aj s nahodenými bicyklami je pri väčšine modelov stále prístup do kufra auta. Spotrebu paliva tento systém zvyšuje približne o 8 %. Výraznejšou nevýhodou je sťažené cúvanie. Parkovacie senzory je potrebné vypnúť, nebudú fungovať."Okrem toho by ste sa mali presvedčiť, či je počas jazdy viditeľné evidenčné číslo vozidla. Ak nie, požiadajte na dopravnom inšpektoráte o tabuľku s číslom pre nosič bicykla. Za jej vydanie zaplatíte správny poplatok vo výške 16,50 eura. Pamätajte, že sankcie za jazdu s nedostatočne viditeľnou tabuľkou s evidenčným číslom vozidla sú vysoké a môžu sa vyšplhať až do výšky 300 eur," uzatvára Cvachová.