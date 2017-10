Pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti vítajú súdy verejnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Bratislava 25. októbra (TASR) – Najvyšší súd SR (NS) otvoril v stredu po prvý raz svoje dvere študentom práva. Urobil tak pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti. Verejnosť privítajú aj ďalšie súdy.Približne 120 študentov právnických fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Paneurópskej vysokej školy v Bratislave si na NS vypočuje prednášky sudcov, pozrie výstavu fotografií a predmetov súvisiacich s činnosťou súdu, informoval hovorca Boris Urbančík. Študenti sa tiež dostanú do priestorov, kde verejnosť nemá bežne prístup.Deň otvorených dverí pre študentov a verejnosť zorganizovalo aj šesť krajských súdov v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach. Spolu s Okresným súdom Žilina a Okresným súdom Nitra sprístupňujú svoje priestory pre školy a verejnosť.Súdy sa zapájajú do Európskeho dňa spravodlivosti po druhý raz. Podľa Michala Múcsku z ministerstva spravodlivosti je cieľom priblížiť verejnosti prácu súdov. Súčasťou programu je podľa neho napríklad prehliadka priestorov súdov, prednášky sudcov či návšteva pojednávaní.Členské krajiny Európskej únie sa môžu každoročne 25. októbra dobrovoľne zapojiť do osláv Európskeho dňa spravodlivosti a svojimi aktivitami priblížiť verejnosti súdnu moc.