Pri príležitosti Svetového dňa mokradí budú viaceré podujatia

Na snímke pohľad na mokrade medzi Prievidzou a Košom, kde žije najväčší počet vtákov na hornej Nitre. Foto: TASR - Pavol Remiáš Foto: TASR - Pavol Remiáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Zdôrazniť význam existencie mokradí v prírode a vysvetliť dôležitosť ich ochrany je cieľom viacerých aktivít a podujatí, ktoré na štvrtok 2. februára pripravuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pri príležitosti Svetového dňa mokradí. Jeho tohtoročnou témou je poukázať predovšetkým na ich význam pri znižovaní rizika prírodných pohrôm. TASR o tom dnes informoval hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.Mokrade totiž ovplyvňujú mikroklímu a plnia neoceniteľnú úlohu v kolobehu vody v prírode." hovorí generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny ministerstva Rastislav Rybanič.Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Stredisko environmentálnej výchovy Dropie pripravilo pre deti z Materskej školy v Kolárove interaktívny program Čo žije v mokradi. V rámci neho sa zoznámia s obyvateľmi žitnoostrovských mokradí, dozvedia sa, ako človeku pomáhajú mokrade a prečo ich máme chrániť.Žiakov Špeciálnej základnej školy v Kolárove čaká exkurzia do blízkej mokrade Dögös. Presvedčia sa, aká mokrá je mokraď a ako vie chrániť pre prírodnými pohromami. Zoo Bojnice pripravuje v Centre environmentálnej výchovy prednášky a prezentácie pre školákov, kde predstaví faunu a flóru mokradí, vysvetlí, čo sú mokrade a ako fungujú.Sekretariát Ramsarského dohovoru zároveň zverejnil výzvu pre mládež vo veku 18 až 25 rokov, aby vyfotografovali mokrade, ktoré nám pomáhajú vyrovnať sa s extrémami počasia. Fotografiu je možné prihlásiť a nahrať na webovej stránke Svetového dňa mokradí www.worldwetlandsday.org, a to do 2. marca.Svetový deň mokradí si každoročne pripomíname 2. februára, pretože v tento deň bol v roku 1971 podpísaný Ramsarský dohovor. Ten je jediným celosvetovým dohovorom, ktorý zabezpečuje ochranu a obnovu mokradí a ich rozumné využívanie v prospech celého ľudstva.Na Slovensku je 14 mokradí medzinárodného významu na výmere takmer 41.000 hektárov. Ide o lokality Alúvium Rudavy, Domica, Dunajské luhy, Jaskyne Demänovskej doliny, Latorica, Mokrade Oravskej kotliny, Mokrade Turca, Niva Moravy, Parížske močiare, Poiplie, Rieka Orava a jej prítoky, Senné – rybníky, Šúr a Tisa.