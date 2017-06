Pri príležitosti výročia založenia vyhlásila knižnica vo Svite súťaže

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Remiaš Foto: TASR - Pavol Remiaš

Svit 5. júna (TASR) – Mestská knižnica vo Svite vyhlásila výtvarnú a literárnu súťaž s témou Knižnica mojimi očami. Súťaž prebieha pri príležitosti 80. výročia jej založenia. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných a špeciálnych škôl, školských klubov a základných umeleckých škôl.Ako sa uvádza na internetovej stránke knižnice, súťažné práce je potrebné doniesť do jej priestorov spolu so sprievodným listom, ktorý bude obsahovať meno a priezvisko, adresu žiaka, jeho vek, školu a triedu, ktorú navštevuje. V literárnej časti sa môžu deti prihlásiť s vlastnou tvorbou poézie, ale aj prózy.Na výtvarné diela môžu žiaci použiť ľubovoľnú techniku. Rozpis súťažných kategórii je zverejnený na internetovej stránke knižnice. Práce je potrebné doniesť do knižnice osobne alebo poslať poštou. Uzávierka súťaže je 30. júna.Prvá knižnica vo Svite vznikla v roku 1937. Postupne sa presťahovala do priestorov spoločenského domu, domu kultúry i strednej priemyselnej školy. V roku 1977 sa v mestskej časti Pod Skalkou otvorila pobočka, ktorá funguje dodnes. V roku 1981 vznikla pobočka aj v priestoroch Základnej školy na Mierovej ulici. Po tom, čo sa knižnica presťahovala do susednej materskej školy, pobočku zatvorili. Od roku 1995 sídli knižnica v priestoroch na Štúrovej ulici.