Pri problémoch so splácaním úveru treba okamžite kontaktovať veriteľa

Bratislava 18. januára (TASR) - Svoju znalosť finančných produktov hodnotí ako základnú 57 % respondentov, zatiaľ čo 4 % z opýtaných Slovákov uviedlo, že sa v ponukách bánk a ďalších finančných inštitúcií nevyzná a potrebuje pomoc s vysvetlením ich podmienok. Viac ako tretina (39 %) Slovákov sa potom plne spolieha na svoje znalosti v oblasti bežných a sporiacich účtov, poistiek, pôžičiek či investícií. Ukázal to prieskum spoločnosti Millward Brown pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika.Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že každý štvrtý obyvateľ Slovenskej republiky (26 % opýtaných) by v prípade platobnej neschopnosti použil predovšetkým svoje úspory a každý piaty Slovák (21 %) by informoval svojho veriteľa o svojej finančnej situácii a snažil by sa dohodnúť úpravu výšky splátok podľa svojich súčasných možností. Podobný podiel Slovákov (19 %) by vyhľadalo pomoc u rodiny alebo priateľov. Na úspory sa spoliehajú predovšetkým muži, ženy vidia riešenie i v znížení svojich výdavkov.S rastúcim vekom respondentov výrazne klesá podiel ľudí, ktorí by si požičali peniaze u rodiny a priateľov (len 10 % vo vekovej kategórii 45 až 65 rokov) a rastie vnímanie významu úspor. Od rodiny a priateľov si na svoje ďalšie záväzky požičiavajú najmä mladší ľudia vo veku 18 až 34 rokov a obyvatelia menších miest.doplňuje Markéta Kolářová zo spoločnosti KRUK.